Covid, il commissario Ue Breton: “Passaporto sanitario Ue dal 15 giugno. Vaccini sufficienti per immunità di gregge a metà di luglio” (Di domenica 28 marzo 2021) Il Passaporto sanitario europeo sarà disponibile da metà giugno e il meccanismo sarà “armonizzato” in tutti i Paesi dell’Unione. Lo ha annunciato il commissario europeo al mercato interno e capo della task force sui Vaccini Thierry Breton, intervistato da Rtl, Le Figaro e Lci. Breton ha anche mostrato in diretta il certificato a cui l’Ue sta pensando per una riapertura in sicurezza. in attesa di un’immunità di gregge che, secondo il commissario, potrebbe arrivare entro luglio. “Ci sarà una versione per lo smartphone e una versione di carta”, ha spiegato tenendo tra le mani il foglio, giallo e bianco, in cui si vedeva un QR Code. “Conterrà la data di nascita, il numero di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Ileuropeo sarà disponibile dae il meccanismo sarà “armonizzato” in tutti i Paesi dell’Unione. Lo ha annunciato ileuropeo al mercato interno e capo della task force suiThierry, intervistato da Rtl, Le Figaro e Lci.ha anche mostrato in diretta il certificato a cui l’Ue sta pensando per una riapertura in sicurezza. in attesa di un’diche, secondo il, potrebbe arrivare entro. “Ci sarà una versione per lo smartphone e una versione di carta”, ha spiegato tenendo tra le mani il foglio, giallo e bianco, in cui si vedeva un QR Code. “Conterrà la data di nascita, il numero di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - fattoquotidiano : Covid, il commissario Ue Breton: “Passaporto sanitario Ue dal 15 giugno. Vaccini sufficienti per immunità di gregge… - fisco24_info : Covid, Breton: 'Immunità a metà luglio in Europa': Secondo il commissario europeo all'Industria c'è ''la capacità d… -