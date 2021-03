Ciclismo | Gand-Wevelgen a Van Aert davanti ai tre italiani

(Di domenica 28 marzo 2021) E' stata vinta dal belga Wout Vanla-Wevelgem. Dietro Giacomo Nizzolo, campione d'Italia e d'Europa e Matteo Trentin, terzo. Quarta posizione per Sonny Colbrelli, che conferma il buon momento di forma dopo l'ottavo posto nella Milano-Sanremo. Corsa condizionata dal vento, con il gruppo che si è diviso in più tronconi. La corsa è vissuta su una lunga fuga con Sam Bennett, Danny Van Poppel, Wout Van, Nathan Van Hooydonck, Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin e Stefan Kung. Ai meno 15 si staccano Bennett e Van Poppel e rimangono in sette al comando con la volata con vento a favore vinta da Van. ITA Sport Press.

Successo del belga Wout Van Aert nella- Wevelgem . Sul podio sono saliti Giacomo Nizzolo , campione d'Italia e d'Europa, in seconda ...: Altre Notizie... COME SEGUIRE LAWEVELGEM 2021 Eccci ora alle notizie per gli appassionati di: la diretta tv dellaWevelgem 2021 sarà garantita per gli abbonati sui canali di Eurosport, casa di ...Matteo Trentin ha chiuso in terza piazza la sua Gand Wevelgem 2021. Il ciclista della UAE Emirates è stato bravo a resistere agli attacchi di van Aert sul Kemmelberg ma, a causa del forte vento contra ...E' stata una Gand-Wevelgem molto spettacolare. L'uomo più atteso, Wout van Aert, non ha deluso le aspettative ma gli azzurri si sono messi in grande evidenza. Alle spalle del campione della Jumbo-Vism ...