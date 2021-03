C’è posta per te, svelata la cifra donata da Zaniolo (Di domenica 28 marzo 2021) Nicolò Zaniolo ha compiuto un bellissimo e generoso gesto a C’è posta per Te, ad Alessandro ha anche donato un’importante somma di denaro. Si torna a parlare dell’ospitata di Nicolò Zaniolo a C’è posta per Te. Il noto calciatore ha preso parte allo storico programma di Maria De Filippi, dove ha compiuto un bellissimo gesto nei confronti di un ragazzo di 18 anni. Una storia molto triste e commovente quella di Alessandro, il 18enne ha perso la mamma poco più di un anno fa a causa di una brutta malattia. Anche il calciatore si è molto commosso, dopo aver fatto una bellissima sorpresa ad Alessandro gli ha anche donato un assegno. La conduttrice aveva rivelato che si trattava di una cifra che ‘cambia la vita’. La reazione del ragazzo dopo aver visto l’assegno ha molto incuriosito i presenti e i ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 marzo 2021) Nicolòha compiuto un bellissimo e generoso gesto a C’èper Te, ad Alessandro ha anche donato un’importante somma di denaro. Si torna a parlare dell’ospitata di Nicolòa C’èper Te. Il noto calciatore ha preso parte allo storico programma di Maria De Filippi, dove ha compiuto un bellissimo gesto nei confronti di un ragazzo di 18 anni. Una storia molto triste e commovente quella di Alessandro, il 18enne ha perso la mamma poco più di un anno fa a causa di una brutta malattia. Anche il calciatore si è molto commosso, dopo aver fatto una bellissima sorpresa ad Alessandro gli ha anche donato un assegno. La conduttrice aveva rivelato che si trattava di unache ‘cambia la vita’. La reazione del ragazzo dopo aver visto l’assegno ha molto incuriosito i presenti e i ...

