Cassano contro Guidolin e l' Inter | Le italiane in Europa? Solo figure di m

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Gli ultimi 5? gol segnati dagli #Azzurri contro l'Irlanda del Nord ?? #GiuseppeRossi ?? #Foggia… - BardellaAndrea : RT @peremeloni: Cassano che direbbe qualsiasi cosa contro l'Inter pur di tornare a kiti-kaka - zazoomblog : Cassano contro Speravo de morì prima lo sfogo: “Non c’entra niente”- VIDEO - #Cassano #contro #Speravo #prima - infoitsport : VIDEO – Cassano contro la serie su Totti: “Non mi è piaciuto come mi hanno fatto apparire” - Solo_La_Lazio : ?? #Cassano osa, lì dove non arriva la critica letteraria ?? Stroncatura su #Speravodemoriprima ?? Qui le sue parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano contro

non le manda a dire. In diretta Twitch alla BoboTv ha scagliato bombeGuidolin e l'Inter e parlato del metodo di gioco del calcio italiano...nel vecchio continente è rimasta solo la Roma che sarà impegnata ai quarti di Europa League... Antonioha risposto: 'Devo dirlo, l'Inter è la mia squadra e ha vinto la Champions 11 anni ...Poi si è fidanzato con Ilary e allora ho camminato con le mie gambe. Francesco mi soprannominava il Metronotte“. Se vuoi aggiornamenti su Antonio Cassano contro la serie su Totti: "Ne esco male, non ...Queste le affermazioni di Cassano raccolte dai colleghi di PianetaSerieB.it ... Dopodiché ci fu una partita, credo contro la Fiorentina, che sbloccò tutto. Segnò molto, aveva fiducia in me. Mi trovavo ...