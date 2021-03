Canale Suez, spunta ‘piano C’ per nave Ever Given incagliata (Di domenica 28 marzo 2021) La nave Ever Given blocca il Canale di Suez, le operazioni per spostare il cargo non danno risultati apprezzabili in tempi brevi. E spunta il ‘terzo scenario’: scaricare i container trasportati dalla gigantesca nave, se dovessero fallire i due precedenti messi in atto, cioè quello di trainare la Ever Given con rimorchiatori o di scavare sabbia e fango sotto la prua usando delle draghe. Le istruzioni sono arrivate direttamente dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha detto che ”fino a che il terzo scenario è sul tavolo, dovremo fornire l’attrezzatura nel caso in cui ce ne fosse bisogno”. “Parleremo con gli americani perché possano fornire le navi necessarie per l’evacuazione” dei container nel caso in cui si procederà allo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Lablocca ildi, le operazioni per spostare il cargo non danno risultati apprezzabili in tempi brevi. Eil ‘terzo scenario’: scaricare i container trasportati dalla gigantesca, se dovessero fallire i due precedenti messi in atto, cioè quello di trainare lacon rimorchiatori o di scavare sabbia e fango sotto la prua usando delle draghe. Le istruzioni sono arrivate direttamente dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha detto che ”fino a che il terzo scenario è sul tavolo, dovremo fornire l’attrezzatura nel caso in cui ce ne fosse bisogno”. “Parleremo con gli americani perché possano fornire le navi necessarie per l’evacuazione” dei container nel caso in cui si procederà allo ...

