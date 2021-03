Amici 20, Rudy Zerbi corteggia Arisa? “Ho le prove!” (Di domenica 28 marzo 2021) FLIRT TRA DUE COACH DI Amici 20 Durante la seconda puntata del serale di Amici 20 andata in onda ieri sera 27 marzo, è uscito fuori qualche flirt tra due insegnanti. LEGGI ANCHE Amici 20, ALTRE DUE ELIMINAZIONI: ECCO CHI È TORNATO A CASA CELENTANO E DE MARTINO Nei primi minuti del serale si è molto scherzato riguardo a dei presunti corteggiamenti tra insegnanti. All’inizio del serale, è stato chiesto ad Alessandra Celentano qualche giudice esterno gli stesse più antipatico e col sorriso sulle labbra ha risposto facendo il nome del giudice, nonché suo ex allievo, Stefano De Martino. Al che, lui ha detto che è proprio così che iniziano le migliori storie d’amore. Maria De Filippi però incalza dicendogli che ad Amici lui ha già dato, alludendo alla sua storia d’amore passata con la cantante Emma ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 marzo 2021) FLIRT TRA DUE COACH DI20 Durante la seconda puntata del serale di20 andata in onda ieri sera 27 marzo, è uscito fuori qualche flirt tra due insegnanti. LEGGI ANCHE20, ALTRE DUE ELIMINAZIONI: ECCO CHI È TORNATO A CASA CELENTANO E DE MARTINO Nei primi minuti del serale si è molto scherzato riguardo a dei presuntimenti tra insegnanti. All’inizio del serale, è stato chiesto ad Alessandra Celentano qualche giudice esterno gli stesse più antipatico e col sorriso sulle labbra ha risposto facendo il nome del giudice, nonché suo ex allievo, Stefano De Martino. Al che, lui ha detto che è proprio così che iniziano le migliori storie d’amore. Maria De Filippi però incalza dicendogli che adlui ha già dato, alludendo alla sua storia d’amore passata con la cantante Emma ...

