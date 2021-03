Xavi: «Non sopporto gli allenatori che si definiscono offensivi e poi piazzano la squadra in difesa» (Di sabato 27 marzo 2021) La Süddeutsche Zeitung ha pubblicato una lunga intervista a Xavi. L’ex stella del Barcellona e del calcio spagnolo, oggi allenatore dell’Al-Sadd, ha parlato molto di Löw (lo ha elogiato) e poi della sua concezione del calcio. Quando giocavo, soffrivo sempre quando la mia squadra non aveva la palla. Ora questa sofferenza è triplicata. Sono diventato più radicale, se vuoi. Il possesso palla Quando ho la palla e l’avversario quindi no, ho iniziato automaticamente a difendermi. Devo difendere quando non ho palla. Logico. Ma è il passaggio B. Perché aspettare il passaggio B quando puoi eseguire il passaggio A? Come insegnante, ho imparato che non è facile trasmetterlo. Prima del mio arrivo, la mia squadra era abituata ai contrattacchi. Per cinque anni hanno solo corso all’indietro. Ecco perché il mio primo anno da allenatore è stato davvero ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) La Süddeutsche Zeitung ha pubblicato una lunga intervista a. L’ex stella del Barcellona e del calcio spagnolo, oggi allenatore dell’Al-Sadd, ha parlato molto di Löw (lo ha elogiato) e poi della sua concezione del calcio. Quando giocavo, soffrivo sempre quando la mianon aveva la palla. Ora questa sofferenza è triplicata. Sono diventato più radicale, se vuoi. Il possesso palla Quando ho la palla e l’avversario quindi no, ho iniziato automaticamente a difendermi. Devo difendere quando non ho palla. Logico. Ma è il passaggio B. Perché aspettare il passaggio B quando puoi eseguire il passaggio A? Come insegnante, ho imparato che non è facile trasmetterlo. Prima del mio arrivo, la miaera abituata ai contrattacchi. Per cinque anni hanno solo corso all’indietro. Ecco perché il mio primo anno da allenatore è stato davvero ...

