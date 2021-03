VIDEO Nathan Chen devastante ai Mondiali 2021 Riviviamo il programma libero

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021). L’atleta statunitense ha vinto per dispersione la gara maschile dei Campionatidi pattinaggio di figura, rassegna in scena all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma, conquistando la medaglia d’oro iridata per la terza volta consecutiva. L’allievo di Rafael Arutiunian ha sfoggiato l’artiglieria pesante proponendo unpressoché perfetto ornato da ben cinque salti quadrupli e cinque tripli, tra cui figurano il quadruplo lutz, la combinzione quadruplo flip/triplo toeloop, il quadruplo salchow e due quadrupli toeloop, il primo in catena con euler/triplo salchow e il secondo singolo; a concludere il layout un triplo axel inserito come ultimo elemento. Una prova impressionante dunque per lo statuntense, il quale ha raccolto ...