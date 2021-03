Tv in lutto. La triste notizia dopo anni sul piccolo schermo, l’addio: “Questo virus maledetto non gli ha dato scampo” (Di sabato 27 marzo 2021) Vito Bicocchi, la notizia addolora tutti. Roberto, il nome del papà dell’attore che spesso compariva nei video di cucina pubblicati sul profilo Instagram. Purtroppo non ce l’ha fatta e chiude per sempre i suoi occhi all’età di 85 anni. La notizia si apprende sui social, dove il comico in persona ha voluto ringraziare quanti hanno dimostrato affetto e vicinanza in un momento così difficile. Con un post e una foto che ritrae papà e figlio, il comico Bicocchi ha annunciato a tutti il decesso del caro genitore: “Buongiorno ho una brutta notizia Papà Roberto ci ha lasciati Questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao Papà”. Impossibile non perdersi nella tenerezza dello scatto e non ricordare tutte le volte ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Vito Bicocchi, laaddolora tutti. Roberto, il nome del papà dell’attore che spesso compariva nei video di cucina pubblicati sul profilo Instagram. Purtroppo non ce l’ha fatta e chiude per sempre i suoi occhi all’età di 85. Lasi apprende sui social, dove il comico in persona ha voluto ringraziare quanti hanno dimostrato affetto e vicinanza in un momento così difficile. Con un post e una foto che ritrae papà e figlio, il comico Bicocchi ha annunciato a tutti il decesso del caro genitore: “Buongiorno ho una bruttaPapà Roberto ci ha lasciatinon gli ha. Lo voglio ricordare così. Ciao Papà”. Impossibile non perdersi nella tenerezza dello scatto e non ricordare tutte le volte ...

