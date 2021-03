Turchia, ecco perché Biden scommette su Draghi. Parla Frattini (Di sabato 27 marzo 2021) “C’era un tempo in cui potevo invitare Erdogan alle riunioni del Partito popolare europeo”. Franco Frattini, presidente della Sioi, già ministro degli Esteri e commissario europeo, ricorda bene quando Europa e Turchia si Parlavano. Quei tempi sono ormai tramontati, dice a Formiche.net. Non la necessità di un dialogo strategico di cui l’Italia di Mario Draghi, sotto gli occhi degli Stati Uniti, può e deve farsi carico. Frattini, cosa c’è dietro la recente telefonata di Draghi ad Erdogan? Credo che Draghi abbia capito l’antico ruolo dell’Italia come pontiere fra Occidente e Turchia. Ricordo quando ero ministro degli Esteri e la Turchia fu ammessa come candidata all’Ue. Insieme agli inglesi creai un gruppo che si chiamava “amici della ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) “C’era un tempo in cui potevo invitare Erdogan alle riunioni del Partito popolare europeo”. Franco, presidente della Sioi, già ministro degli Esteri e commissario europeo, ricorda bene quando Europa esivano. Quei tempi sono ormai tramontati, dice a Formiche.net. Non la necessità di un dialogo strategico di cui l’Italia di Mario, sotto gli occhi degli Stati Uniti, può e deve farsi carico., cosa c’è dietro la recente telefonata diad Erdogan? Credo cheabbia capito l’antico ruolo dell’Italia come pontiere fra Occidente e. Ricordo quando ero ministro degli Esteri e lafu ammessa come candidata all’Ue. Insieme agli inglesi creai un gruppo che si chiamava “amici della ...

