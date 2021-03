Sorrento | a Pasqua le processioni saranno virtuali

(Di sabato 27 marzo 2021)anche quest’anno esclusivamentele famoseli di. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 impedira’ lo svolgimento di questi riti secolari che coinvolgono centinaia di fedeli e che in tempi normali calamitano migliaia di turisti, richiamati dal fascino delleche affondano le origini nella dominazione spagnola a Napoli. Per farne rivivere le atmosfere e le suggestioni, negate dalla pandemia, l’amministrazione comunale diha promosso un calendario di iniziative che prendera’ il via lunedi’ 29 marzo. Lungo le vie cittadine ed il centro storico e tutte le strade percorse dalleesposti dei banner con fotografie che raffigurano momenti salienti dei cortei ...

Per farne rivivere le atmosfere e le suggestioni, negate dalla pandemia, l'amministrazione comunale diha promosso un calendario di iniziative che prenderà il via lunedì 29 marzo ."Cerchiamo di essere responsabili a, altrimenti tra due mesi si richiude tutto, stringiamo i denti perché qualche sacrificio in più ci serve per poter aprire ma aprire per sempre, non aprire e chiudere che è il meccanismo delle ...Per farne rivivere le atmosfere e le suggestioni, negate dalla pandemia, l'amministrazione comunale di Sorrento ha promosso un calendario di iniziative che prenderà il via lunedì 29 marzo. Lungo le ...Saranno anche quest’anno esclusivamente virtuali le famose processioni pasquali di Sorrento. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 impedira’ lo svolgimento di questi riti secolari che coinvolgono c ...