Sono nate le prime bambine con anticorpi da madri vaccinate (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Padova, 26 mar. - nate a Padova due bambine con anticorpi contro Covid19 da altrettanti madri immunizzate in gravidanza. Si tratta di due bimbe figlie di due donne medico di Padova. Anna Parolo, immunologa dell'Ulss 6 Euganea, 36 anni, e Valeria Bernardi ginecologa di 37 anni, hanno dato alla luce le loro bimbe Valentina e Anna, dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid 19. Le bimbe stanno bene e vengono allattate al seno “Le due bambine Sono le prime in Italia nelle quali Sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita – sottolinea il dottor Gianfranco Juric Jorizzo, responsabile dell'équipe del servizio di Medicina Prenatale dell'Ulss 6 Euganea -, infatti gli studi ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Padova, 26 mar. -a Padova dueconcontro Covid19 da altrettantiimmunizzate in gravidanza. Si tratta di due bimbe figlie di due donne medico di Padova. Anna Parolo, immunologa dell'Ulss 6 Euganea, 36 anni, e Valeria Bernardi ginecologa di 37 anni, hanno dato alla luce le loro bimbe Valentina e Anna, dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid 19. Le bimbe stanno bene e vengono allattate al seno “Le duelein Italia nelle qualistati isolati glisu sangue neonatale alla nascita – sottolinea il dottor Gianfranco Juric Jorizzo, responsabile dell'équipe del servizio di Medicina Prenatale dell'Ulss 6 Euganea -, infatti gli studi ...

Advertising

RaiNews : Sono figlie di due dottoresse di Padova #Covid - HuffPostItalia : dA Padova sono nate due bambine con gli anticorpi: le madri erano vaccinate - piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - Agenzia_Italia : Sono nate le prime bambine con anticorpi da madri vaccinate - sulsitodisimone : Sono nate le prime bambine con anticorpi da madri vaccinate -