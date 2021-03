Si mette alla guida ubriaco | scatta l’inseguimento | rifiuta l’alcool test e aggredisce un Carabiniere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 marzo 2021) Incurante di pedoni e ostacoli un uomo ha disseminato il panico a Ponte Galeria, dove i militari della locale stazione si sono dovuti cimentare in un inseguimento. L’autista,di una Fiat Punto, stava infatti effettuando manovre immotivate e pericolose su una delle strade principali. Quando i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a farlo scendere dall’auto, l’uomo a stento si reggeva in piedi. A quel punto i militari gli hanno chiesto di sottoporsi aletilometrico: la notizia però non è andata giù all’uomo che ha così deciso di aggredire un. Leggi anche: Fregene, ai domiciliari e senza patente va a farsi un giro: scoperto così un racket di documenti falsi Per rendere inoffensivo l’uomo, i militari hanno dovuto ricorrere all’uso di uno spray urticante. Iltore, una ...