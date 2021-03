Serbia-Portogallo | show di Diogo Jota | due colpi di testa ed è doppietta VIDEO

(Di sabato 27 marzo 2021)decide o quantomeno indirizza con duedi, big match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. I lusitani chiudono avanti di due gol la prima frazione grazie a unadell’attaccante del Liverpool, che si fa trovare pronto nel cuore dell’area in entrambe le occasioni. In alto ildelle due reti di. SportFace.

Advertising

juventusfc : Alle 20:45 il Portogallo di @Cristiano affronta la Serbia ???? Boa sorte, Cristiano ?? #WCQ - peppeverd : RT @juventusfc: Alle 20:45 il Portogallo di @Cristiano affronta la Serbia ???? Boa sorte, Cristiano ?? #WCQ - sportface2016 : #SerbiaPortogallo, #DiogoJota da urlo: doppietta con due colpi di testa, il video - Abhinan12045904 : RT @juventusfc: Alle 20:45 il Portogallo di @Cristiano affronta la Serbia ???? Boa sorte, Cristiano ?? #WCQ - pacy1988 : @squeeze9 Ho guardato F1 e MotoGP per farmela passare oggi, ora sono ridotto a guardare Serbia - Portogallo. .. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serbia Portogallo

di Claudio Franceschini) Diretta/(risultato 0 - 0) streaming video tv: si gioca! DIRETTA SPAGNA ITALIA UNDER 21 IN STREAMING VIDEO SU RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 1): DIOGO JOTA DI TESTA! Parte più aggressivo ilche ha subito un'ottima occasione per portarsi in vantaggio con Cristiano Ronaldo, che all'8 spreca ...Diogo Jota decide o quantomeno indirizza con due colpi di testa Serbia-Portogallo, big match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. I lusitani chiudono avanti di due gol la prima frazione gra ...Diretta Serbia Portogallo. Streaming video Rai del match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar del 2022 ...