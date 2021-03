Saviano difende i tedeschi | Non hanno insultato Dante

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 27 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Il giornalistal'articolo di Arno Widmann supubblicato sul Frankfurter Rundschau: parla di "assurda polemica" e accusa la stampa italiana di aver mal interpretato le parole di Widmann. Senza argomentare Si potrebbe forse obiettare che le parole "arrivista" e "plagiatore" nell'oramai celebre articolo di Arno Widmann suAlighieri pubblicato sul Frankfurter Rundschau non ci siano o meglio, siano state tradotte in maniera un po' rozza e semplicistica. Ma da qui a dire che nel pezzo del celebre critico letterario tedesco non ci sia uno spirito provocatorio o non vi siano punzecchiature nei confronti del Sommo poeta, ce ne passa. È ciò che prova a sostenere Roberto, provando a spiegare, sulla sua pagina Facebook, che la stampa italiana non conosce il tedesco e ...