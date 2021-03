Reddito di Emergenza, Acli Benevento scende in campo con un sito web dedicato (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il nuovo Decreto Sostegni, approvato qualche giorno fa dal Governo Draghi, ha inserito, tra le misure anti crisi, anche il nuovo Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio. La misura è un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità e varia dai 1.200 a i 2.400 euro con incrementi nel caso siano presenti in famiglia componenti con disabilità. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Danilo Parente, Presidente Provinciale delle Acli di Benevento. Presidente, il Governo Draghi ha esteso il Reddito di Emergenza anche per marzo, aprile e maggio, per voi cosa significa? Siamo consapevoli che si tratta di un’azione sociale importantissima, di contrasto alla povertà in costante aumento anche nella nostra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Il nuovo Decreto Sostegni, approvato qualche giorno fa dal Governo Draghi, ha inserito, tra le misure anti crisi, anche il nuovodiper i mesi di marzo, aprile e maggio. La misura è un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità e varia dai 1.200 a i 2.400 euro con incrementi nel caso siano presenti in famiglia componenti con disabilità. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Danilo Parente, Presidente Provinciale delledi. Presidente, il Governo Draghi ha esteso ildianche per marzo, aprile e maggio, per voi cosa significa? Siamo consapevoli che si tratta di un’azione sociale importantissima, di contrasto alla povertà in costante aumento anche nella nostra ...

