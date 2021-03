Recovery | Falcomatà | “34% per il Sud troppo poco | si arrivi al 60%”

Leggi su dire

(Di sabato 27 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Siamo contenti delle parole del presidente Mario Draghi. In realtà le abbiamo sentite tante volte in questi anni ma adesso abbiamo la consapevolezza di come tradurre i fatti concreti queste buone intenzioni”. Così alla Dire il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà intervistato dal direttore Nico Perrone sulla ripartenza del Sud sfruttando i fondi del Recovery fund.