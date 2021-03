Nadine Labaki regista di “Les Invisibles” per Netflix

(Di sabato 27 marzo 2021)di “Cafarnao”, sarà a capo del remake di “Les” per. Lesdi, conosciuta per il trionfale film “Cafarnao”, sarà ladel remake inglese del film francese “Les”. Il film originale, uscito nel 2018 e tratto dal romanzo “Sur la route des invisbles: Femmes dans la rue” di Claire Lajeuni, è stato diretto da Luis-Julien Petit e contava del cast attrici dal calibro di Corinne Masiero. La storia del film francese, sulla quale si baserà il remake firmato, si svolge principalmente all’interno dell’Envol, centro di accoglienza diurno nel Nord della Francia che riceve donne senza fissa dimora. ...

Le registe in questione, da vedere su catalogo oppure on demand, sono: Regina King con Quella notte a Miami..., Lina Wertmüller con Questa volta parliamo di uomini ,( E ora dove ...In questo viaggio intorno al mondo delle donne dietro alla macchina da presa non mancano i film di grandi voci del cinema contemporaneo come "E ora dove andiamo?" Di, "A Beautiful day"...Nadine Labaki, regista di "Cafarnao", sarà a capo del remake di "Les Invisibles" per Netflix, tratto dall'originale francese uscito nel 2018.Oualid Mouaness fa un film di punti di vista, un catalogo di percezioni, un libro aperto nel quale leggere il coraggio dei bambini ...