Motomondiale: Gp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto (2) (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – In seconda fila con il ‘dottore’ le Ducati dell’australiano Jack Miller (+0?443) e del francese Johann Zarco (+0?514). Settimo tempo per Franco Morbidelli (+0?541) con l’altra Yamaha Petronas che si lascia alle spalle l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (+0?543). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – In seconda fila con il ‘dottore’ le Ducati dell’australiano Jack Miller (+0?443) e del francese Johann Zarco (+0?514). Settimo tempo per Franco Morbidelli (+0?541) con l’altra Yamaha Petronas che si lascia alle spalle l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (+0?543). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

sportface2016 : Il Mondiale di #MotoGP si apre nel segno di Pecco #Bagnaia: pole strepitosa dell'italiano Ducati. Ma la Yamaha è pr… - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto (2)... - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto... - dianatamantini : MOTOGP - Pecco Bagnaia da applausi, pole position polverizzando il record assoluto. Che serata per il pilota Ducati… - sugaream : RT @corsedimoto: MOTOGP - Pecco #Bagnaia da applausi, pole position polverizzando il record assoluto. Che serata per il pilota #Ducati Team… -