Matteo Renzi e il senso di giustizia nel Regno (saudita) della crudeltà

Advertising

stanzaselvaggia : Dopo la Castelli che dice a Padoan 'Questo lo dice lei', abbiamo Matteo Renzi che dice alla Cia 'Questo lo dite voi!'. #Khashoggi - fanpage : “Siamo di fronte a un caso abnorme di conflitto di interessi' Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del leader… - Mov5Stelle : La questione dei rapporti tra Matteo Renzi e Bin Salman evidenzia ancora una volta la necessità di approvare in tem… - Rubra5 : RT @Possidonio_GG: Redditi di Matteo #Renzi. 2018: € 28315 2019: € 811413 2020: € 1092132 Il #rinascimento - Pasquino70 : @matteorenzi #Letta non ti pensa proprio. Mi sembra evidente . -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

L'autocritica non sa dove sia di casa. Quando poi c'è di mezzo l'Arabia saudita e il caro e munifico amico principe,prende d'aceto e va all'attacco. Ecco allora che agli inviati de Le Iene che l'hanno intervistato, il senatore di Rignano proclama: "L'omicidio Khashoggi è una vicenda molto triste che io ...Il punto sollevato dal senatore di "Base Riformista" (la corrente PD vicina a, cui appartiene anche Malpezzi), in realtà, è condivisibile. In un'intervista del 25 marzo, riportata da Il ...ROMA - Enrico Letta preannuncia di voler incontrare Matteo Renzi, dedica due ore di tempo ad un faccia a faccia con le Sardine e ribadisce l'obiettivo di ...Il leader di Italia Viva insiste nel non voler prendere le distanze dal principe ereditario Bin Salman e si dimentica che in Arabia Saudita c'è stato un processo farsa e nessuno avrebbe potuto condann ...