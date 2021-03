Ligabue Ora E Allora, la discografia completa in un cofanetto da collezione (Di sabato 27 marzo 2021) Esce Ligabue Ora E Allora, il cofanetto da collezione con l’intera discografia di Ligabue. Il lancio in edicola è atteso per il 30 marzo: per la prima volta, i 23 album del Liga saranno disponibili in una nuova collana in formato maxi digipack con contenuti esclusivi. Tra questi un’intervista inedita Sarà l’occasione per celebrare la carriera del rocker di Correggio attraverso i suoi album – 23 in tutto quelli rilasciato nel corso della sua carriera, da Ligabue a 7. La collana sarà disponibile in edicola in 23 pubblicazioni (15 CD, 3 CD doppi, un CD triplo, 3 CD+DVD e un DVD), a cadenza settimanale dal 30 marzo. Tutti gli album in studio, i live e le colonne sonore di Ligabue; tutta la musica da lui scritta, composta e rilasciata in 30 anni di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021) EsceOra E, ildacon l’interadi. Il lancio in edicola è atteso per il 30 marzo: per la prima volta, i 23 album del Liga saranno disponibili in una nuova collana in formato maxi digipack con contenuti esclusivi. Tra questi un’intervista inedita Sarà l’occasione per celebrare la carriera del rocker di Correggio attraverso i suoi album – 23 in tutto quelli rilasciato nel corso della sua carriera, daa 7. La collana sarà disponibile in edicola in 23 pubblicazioni (15 CD, 3 CD doppi, un CD triplo, 3 CD+DVD e un DVD), a cadenza settimanale dal 30 marzo. Tutti gli album in studio, i live e le colonne sonore di; tutta la musica da lui scritta, composta e rilasciata in 30 anni di ...

