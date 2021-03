“Il reddito di cittadinanza non mi basta”: 65enne inizia a spacciare. Accade a Roma (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – Un’insospettabile signora 65enne, bisognosa e destinataria dl reddito di cittadinanza è stata arrestata a Roma, nel difficile quartiere di San Basilio, per spaccio di droga. “Il reddito di cittadinanza non mi basta” “Il reddito di cittadinanza non mi basta”, proprio questa è stata la giustificazione fornita dalla donna agli inquirenti quando, di fronte ad un profilo così “anomalo” di malvivente, gli hanno domandato come mai stesse spacciando droga nel suo quartiere. E la signora, un’insospettabile donna di 65 anni, secondo Roma Today ha detto di aver tentato la via dell’illecito e dello spaccio perché provata dalle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar – Un’insospettabile signora, bisognosa e destinataria dldiè stata arrestata a, nel difficile quartiere di San Basilio, per spaccio di droga. “Ildinon mi” “Ildinon mi”, proprio questa è stata la giustificazione fornita dalla donna agli inquirenti quando, di fronte ad un profilo così “anomalo” di malvivente, gli hanno domandato come mai stesse spacciando droga nel suo quartiere. E la signora, un’insospettabile donna di 65 anni, secondoToday ha detto di aver tentato la via dell’illecito e dello spaccio perché provata dalle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia di ...

