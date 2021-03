Gli azzurrini fermano la Spagna in 9 | 0-0 a Maribor

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 marzo 2021)(SLOVENIA) (ITALPRESS) – Senza gli squalificati Tonali, Marchizza e Gabbia, l’Italia di Nicolato chiude nuovamente in nove uomini e ferma ladi Villar sullo 0-0 nella seconda giornata degli Europei Under 21. Dopo il pareggio all’esordio contro la Repubblica Ceca, glisalgono a due punti in classifica e restano padroni del proprio destino. La Nazionale di Nicolato si giocherà la qualificazione ai quarti di finale contro la Slovenia, padrona di casa, martedì 30 marzo. E lo farà forte della fiducia guadagnata contro la vincitrice di tre delle ultime cinque edizioni. Ma contro la favorita numero 1 per la vittoria finale, l’Italia non soffre complessi di inferiorità, lascia sì il pallino del gioco ma non fatica ad affacciarsi dalle parti di Fernandez. E le chance più pericolose del primo tempo sono infatti tutte ...