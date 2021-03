Errore nel Conteggio dei Casi, La Toscana Diventa Regione Rossa (Di sabato 27 marzo 2021) Contrariamente alle aspettative la Toscana Diventa Regione Rossa. A quanto pare a smorzare il sogno di restare in arancione sono stati 102 Casi a Prato non conteggiati inizialmente, che sono ... Leggi su youreduaction (Di sabato 27 marzo 2021) Contrariamente alle aspettative la. A quanto pare a smorzare il sogno di restare in arancione sono stati 102a Prato non conteggiati inizialmente, che sono ...

Advertising

marcodimaio : Se il senatore #Morra, presidente Antimafia, ha usato il ruolo per ottenere corsie preferenziali per i familiari e… - Guzzi19958320 : RT @claudio_2022: Rom sgomberati e portati nel Covid hotel, il Comune dopo la diffida ci ripensa e li trasferisce. Chi non è in grado di d… - MavsItalia : @fecciu L'abbiamo persa nel secondo quarto sostanzialmente, quando parevano sfiduciati anche in difesa (e da qui i… - fabvsnouis : non rifugiarti nel passato perché sarebbe un errore - Linerazzurra : RT @stillers1971: Quindi se fai un errore nel compilare una distinta di giocatori hai la sconfitta a tavolino e 1 punto di penalizzazione.… -