Ecco cosa rischiamo con Suez (Di sabato 27 marzo 2021) Basta poco per scatenare il caos. Ed è un incendio di portata mondiale. L'incidente della Ever Given a Suez porta con sé strascichi inquietanti, non solo per il commercio internazionale, ma anche da un punto di vista strategico. Ed è stato necessario solo un "intoppo" nel Canale di Suez per scatenare una reazione a catena InsideOver.

