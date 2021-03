Daniele Scardina: “Con Diletta una storia bellissima, non ci sentiamo più. Spero che…” (Di sabato 27 marzo 2021) Daniele Scardina era ospite nel programma di Silvia Toffanin, che lo ha intervistato nel corso di Verissimo. Il pugile si è espresso anche sul tema amoroso. “Sono super focalizzato su di me e sul mio cammino, sul mio percorso. E su quello che sto dando alle persone”, ha dichiarato, aggiungendo di essere al momento single.Una storia vera“Una storia bellissima, eravamo complici in tutto. Eravamo veri, era una storia vera. Un bel periodo, ero innamorato”, ha confidato King Toretto. E sulla storia tra Diletta Leotta e Can Yaman ha solo aggiunto: “Non ci sentiamo più, però le voglio bene, la rispetto tanto per la grande donna che è”. Adesso è fidanzata, le ricorda la Toffanin. “Spero che sia felice”, ha concluso il ... Leggi su golssip (Di sabato 27 marzo 2021)era ospite nel programma di Silvia Toffanin, che lo ha intervistato nel corso di Verissimo. Il pugile si è espresso anche sul tema amoroso. “Sono super focalizzato su di me e sul mio cammino, sul mio percorso. E su quello che sto dando alle persone”, ha dichiarato, aggiungendo di essere al momento single.Unavera“Una, eravamo complici in tutto. Eravamo veri, era unavera. Un bel periodo, ero innamorato”, ha confidato King Toretto. E sullatraLeotta e Can Yaman ha solo aggiunto: “Non cipiù, però le voglio bene, la rispetto tanto per la grande donna che è”. Adesso è fidanzata, le ricorda la Toffanin. “che sia felice”, ha concluso il ...

