(Di sabato 27 marzo 2021)8 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite questa mattina in un edificioto, probabilmente per un'esplosione in un caseificio al piano terra, in una zona popolare del, ...

MaricaGusmitta : Crolla un palazzo al #Cairo , almeno 8 morti e 24 feriti - Ultima Ora - ANSA - giannileft : RT @fanpage: Una tragedia immane al Cairo, la conta dei dispersi è drammatica - fanpage : Una tragedia immane al Cairo, la conta dei dispersi è drammatica - CatelliRossella : Crolla un palazzo al Cairo, almeno 8 morti e 24 feriti - Medio Oriente - ANSA - StaserasolounTG : RT @RSInews: Egitto, crolla palazzo, 5 morti -

Almeno 8 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite questa mattina in un edificio crollato, probabilmente per un'esplosione in un caseificio al piano terra, in una zona popolare del Cairo, ...Campania, superata la fase critica:l'indice Rt. Anche la Regione Campania, adesso, ha compreso che la fase più critica della ...Santa Lucia ha certificato il miglioramento della ...La procura ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause del crollo dell'edificio. Il palazzo era stato costruito nel 2009 ma aveva i permessi per edificare 4 piani. Sono stati invece costruiti altri ...Subito dopo il crollo sono iniziate le operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi sotto le macerie dell'edificio distrutto.