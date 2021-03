Croazia-Cipro | Pasalic in gol per l’1-0 VIDEO

(Di sabato 27 marzo 2021) Dopo Josip Ilicic, c’è un altro calciatore dell’Atalanta in gol in Nazionale. Si tratta di Marioche da due passi di testa appoggia in rete e firma il gol dell’1-0 dellacontronel match della seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Inizia nel migliore dei modi il match dei croati che devono riscattare la sconfitta all’esordio contro la Slovenia. SportFace.

Advertising

angexzanetti : Mi sono svegliata 10 minuti fa la Croazia sta giocando IN CASA contro il temibilissimo CIPRO Ivan e Marcelo sono ti… - sportli26181512 : Croazia-Cipro, le formazioni ufficiali: ci sono Brozovic e Perisic, gioca Pasalic: Ecco le formazioni ufficiali di… - FcInterNewsit : InterNazionali - Croazia, Dalic non fa a meno di Brozovic e Perisic: i nerazzurri titolari anche contro il Cipro - tuttoatalanta : Croazia-Cipro, le formazioni ufficiali: Pasalic titolare - fcin1908it : Croazia-Cipro, la formazione ufficiale di Dalic: Perisic e Brozovic dal 1' -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia Cipro

Roma - L'Italia perde la battaglia del tonno rosso a Bruxelles, sostenuta nel Consiglio dei ministri insieme a, Grecia e. Per effetto della Brexit l'Inghilterra entra a pieno titolo tra i paesi extra Ue a cui spetta una quota di catture. Si tratta di 48 tonnellate complessive che si spostano dall'...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di, che si affronteranno tra poco per la sfida valida per la seconda giornata del Gruppo H delle qualificazioni a Qatar 2022:(4 - 1 - 4 - 1 ): Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Caleta ...VIDEO - Il gol di Pasalic per l'1-0 della Croazia contro Cipro nel match di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar ...Nell’ultimo weekend di marzo non ci sarà la Serie A a tenerci compagnia, tuttavia ci godremo il secondo round delle Qualificazioni Europee ai Mondiali di Qatar 2022. In campo il meglio del nostro cont ...