(Di sabato 27 marzo 2021) A riportare la notizia del blocco delle, che vengono registrate quotidianamente da quasi 25 anni, è Fanpage.it. Il set di via Marconi è stato chiuso per le operazioni di sanificazione, gli ...

Advertising

leggoit : Bloccate le riprese di Un posto al Sole: cosa sta succedendo -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccate riprese

leggo.it

Ledi Un posto al Sole , la soap opera di Rai 3, sono statea causa del Covid. Due attori della fiction sono risultati positivi al test rapido che viene effettuato con frequenza regolare ......che modo A partire da lunedì 29 marzo la squadra dovrebbe tornare sul set e proseguire le... Infatti durante il periodo di lockdown, per arginare la diffusione del virus, erano stato...L'enorme nave cargo "spiaggiata" è lunga 400 metri e ha un carico di 219 tonnellate. L'incidente sta paralizzando i trasporti merci tra Asia ed Europa ...Città del Vaticano – Per il ceto medio, ma anche per le donne, il tempo stringe. Il Covid ha innalzato a livelli mai visti l'indebitamento di milioni di famiglie, di artigiani, ...