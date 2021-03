Amici | Anticipazioni seconda puntata | eliminati e ballottaggio

(Di sabato 27 marzo 2021), ecco cosa accadrà nelladi questa sera. Eliminazione escreenshotQuesta sera alle 21.20 andrà in onda ladel serale di. Ecco le, gli ospiti e il verdetto concernente la prima eliminazione. Ladel serale del talent condotto da Maria de Filippi si apre con il sorteggio della busta. Come nella primaè la squadra di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano ad avviare la sfida scegliendo di sfidare la squadra di Arisa e della Cuccarini. La prima sfida vede protagonista Sangiovanni che si scontra con Alessandro, a vincere è il cantante di “Lady”. ...

2021 Serale:e diretta seconda puntata 27 marzo Il serale di2021 è già entrato nel vivo. Dopo le eliminazioni di Gaia ed Esa, nel corso della seconda puntata, altri due ...Serale2021, seconda puntata: le, le squadre Gli allievi della scuola sono divisi in tre squadre , ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo e il modus operandi ...Tutto pronto per la seconda e imperdibile puntata del Serale di Amici 2021, in onda questa sera, sabato 27 marzo in prima serata su Canale 5, subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia. Serale ...Anche la seconda puntata del serale di Amici vedrà Pio e Amedeo ospiti e due allievi eliminati, il ballottaggio finale sarà tra Leonardo e Aka7even ...