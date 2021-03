(Di sabato 27 marzo 2021) In arrivo un decretoentro ladi, in cui sarà ripreso anche il tema della class action, e leperre ifermati dalla pandemia e farli ripartire in sicurezza: il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, indica i prossimi passaggi di una “strategia” che riparte “dall’Abcd”: Accesso, Buona amministrazione e semplificata, Capitale umano e Digitalizzazione. Ospite della 32esima edizione del workshop Ambrosetti “Lo scenario dell’economia e della finanza”, Brunetta preannuncia il nuovo provvedimento con cui, dice, “farò una prima ripulitura della semplificazione che non ha semplificato” ma ha invece complicato e che “molto probabilmente” arriverà “nei prossimi 15 giorni”, con “caratteristiche forti, ripristinando anche ad ...

Advertising

borghi_claudio : Scostamento di bilancio. #Draghi: 'si deciderà entro metà aprile'. Ecco, dato che questo sarà il primo chiesto dal… - StudioConti : Università di Torino, entro metà aprile vaccinato tutto il personale: trecento persone al giorno… - HuffPostItalia : A metà aprile il Dl Semplificazioni con norme sblocca-concorsi - gustinicchi : così a metà pomeriggio l'ex ministro si fa sentire: o si apre dopo il 6 aprile o il governo non avrà l'ok della Leg… - infoitsalute : Covid, Cirio: Entro metà aprile finiremo vaccinazione personale scolastico -

Ultime Notizie dalla rete : metà aprile

Il Mattino

In arrivo un decreto semplificazioni entro ladi, in cui sarà ripreso anche il tema della class action, e le norme per sbloccare i concorsi fermati dalla pandemia e farli ripartire in sicurezza: il ministro della Pubblica ...Qualunque sia il vincitore, il presidente Steven Zhang vuole tornare in Italia acon la partita societaria già chiusa , così potrà godersi il rush finale per il titolo e concentrarsi sui ...