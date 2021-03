Xbox Indie Showcase: nuovo video per STALKER 2 (Di venerdì 26 marzo 2021) Durante l’Indie Xbox Showcase c’è stato spazio anche per STALKER 2, l’atteso nuovo episodio dello shooter con elementi survival di GSC Game World Tra i titoli sicuramente più attesi dell’Xbox Indie Showcase (che potete seguire qua) possiamo senza dubbio considerare STALKER 2, il nuovo episodio della popolare serie shooter che si appresta a debuttare su PC e Xbox Series X/S nel corso dell’anno. Durante l’evento streaming tenuto dal colosso di Redmond, e dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo sulle sue console, c’è stato spazio anche per la creatura sviluppata dagli ucraini GSC Game World, che hanno approfittato dell’occasione per presentare un nuovo trailer dedicato al ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Durante l’c’è stato spazio anche per2, l’attesoepisodio dello shooter con elementi survival di GSC Game World Tra i titoli sicuramente più attesi dell’(che potete seguire qua) possiamo senza dubbio considerare2, ilepisodio della popolare serie shooter che si appresta a debuttare su PC eSeries X/S nel corso dell’anno. Durante l’evento streaming tenuto dal colosso di Redmond, e dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo sulle sue console, c’è stato spazio anche per la creatura sviluppata dagli ucraini GSC Game World, che hanno approfittato dell’occasione per presentare untrailer dedicato al ...

