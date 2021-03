Vaccini, anche la moda scende in campo (Di venerdì 26 marzo 2021) In un momento così delicato, anche la moda scende in campo per aiutare e sostenere la campagna sui Vaccini per il covid-19. Dopo le cospicue donazioni alla ricerca nella lotta al coronavirus e le riconversioni delle aziende tessili per la produzione di mascherine e camici, ora le imprese fashion offrono aiuti per aumentare i punti vaccinali, in Italia e nel mondo. L’impegno di Cucinelli Brunello Cucinelli ha deciso di a disposizione il Parco della Bellezza di Solomeo, sede della sua impresa in Umbria. Stipendiati dall’azienda di moda saranno 16 operatori sanitari che lavoreranno all’interno del centro per la somministrazione dei Vaccini per covid-19. Abbiamo scelto con piena partecipazione di destinare a tale fine nobile e utilitario le strutture del parco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) In un momento così delicato,lainper aiutare e sostenere la campagna suiper il covid-19. Dopo le cospicue donazioni alla ricerca nella lotta al coronavirus e le riconversioni delle aziende tessili per la produzione di mascherine e camici, ora le imprese fashion offrono aiuti per aumentare i punti vaccinali, in Italia e nel mondo. L’impegno di Cucinelli Brunello Cucinelli ha deciso di a disposizione il Parco della Bellezza di Solomeo, sede della sua impresa in Umbria. Stipendiati dall’azienda disaranno 16 operatori sanitari che lavoreranno all’interno del centro per la somministrazione deiper covid-19. Abbiamo scelto con piena partecipazione di destinare a tale fine nobile e utilitario le strutture del parco ...

