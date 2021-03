Simon Clementi | chi è l’imprenditore compagno di Claudia Gerini

(Di venerdì 26 marzo 2021)è ildi, che vedremo stasera tra gli ospiti di “Canzone Segreta” a partire dalle 21:40 su Raiuno. L’attrice romana sarà protagonista di una sorpresa preparata in gran segreto da amici e personaggi del mondo dello spettacolo sullo sfondo di una delle sue canzoni del cuore.a lasono una coppia da qualche anno e sono apparsi ufficialmente insieme sul red carpet della scorsa Mostra Del Cinema Di Venezia. L’uomo è un imprenditore nel ramo della ristorazione: possiede un lounge bar a Ponte Milvio ed un hotel a Trevignano Romano, piccolo borgo alle porte della capitale. E’ attivo anche sul web essendo proprietario di un portale online di prenotazione di strutture alberghiere ed è specializzato nella personalizzazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simon Clementi

è l'uomo che è riuscito a conquistare il cuore di una delle attrici più belle e brave d'Italia: Claudia ...9 - Il nuovo amore Da qualche tempo Claudia Gerini è sentimentalmente legata all imprenditore, che ha conosciuto mentre era in vacanza a Cortina d Ampezzo. Entrambi, infatti, amano ...Claudia Gerini è una delle attrici italiane più famose e talentuose. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata. Chi è Claudia ...Claudia Gerini: gli amori, i flirt e il matrimonio con Alessandro Enginoli. Claudia Gerini ha 49 anni e alcune relazioni note alle spalle. Appena 18enne, la bella attrice romana s ...