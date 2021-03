Scendono l’indice di contagio e l’incidenza: l’epidemia di Coronavirus in Italia a una svolta? (Di venerdì 26 marzo 2021) Torna a scendere il valore Rt nazionale dell’epidemia di Coronavirus in Italia, che si attesta a 1.08. È il dato che emerge dal monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità. La scorsa settimana, così come in quella precedente, il valore Rt era a 1.16. Scende anche più decisamente il numero dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti. Il dato sull’incidenza che dovrebbe essere confermato nel monitoraggio Iss-MInistero della Salute sull’emergenza Coronavirus che sarà presentato oggi, passa, secondo quanto si apprende, da 264 della scorsa settimana a 240. Quando saremo liberi? “Questa è una fase iniziale, c’è anche una problematica di sovranismo complessivo e di paura di arrivi dall’estero”. Ma “un modello matematico dell’Istituto superiore di sanità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Torna a scendere il valore Rt nazionale deldiin, che si attesta a 1.08. È il dato che emerge dal monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità. La scorsa settimana, così come in quella precedente, il valore Rt era a 1.16. Scende anche più decisamente il numero dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti. Il dato sulche dovrebbe essere confermato nel monitoraggio Iss-MInistero della Salute sull’emergenzache sarà presentato oggi, passa, secondo quanto si apprende, da 264 della scorsa settimana a 240. Quando saremo liberi? “Questa è una fase iniziale, c’è anche una problematica di sovranismo complessivo e di paura di arrivi dall’estero”. Ma “un modello matematico dell’Istituto superiore di sanità ...

