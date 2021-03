Restrizioni | scontro a distanza tra Salvini e Draghi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il leader della Lega Matteochiede una riduzione dell’attuale regime dimentre il Premier afferma che bisogna tener conto dei contagi “E’ impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue chiediamo al presidenteche dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano, ovviamente in sicurezza, le attività chiuse. Si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi. Qualunque proposta in Consiglio dei Ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevedrà un graduale e sicuro ritorno alla vita”. Lo dice il leader della Lega Matteo. La razionalità delle misure secondoA proposito ...

Il premier annuncia le novità nel corso di una conferenza stampa con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Scuola a parte, le altre restrizioni restano in vigore fino al 30 aprile. Lazio in aran ...