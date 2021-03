Renzi propone a Letta di scegliere candidate donne per le amministrative (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo strappo di Italia Viva dal governo Conte 2 è stata una scelta «giustissima, non giusta», dice Matteo Renzi due mesi dopo in un’intervista al Messaggero. «Draghi significa recupero di autorevolezza in Europa, garanzia sui fondi del Recovery, un cambio della guardia su vaccini e Covid tra Arcuri e il generale Figliuolo, un approccio strategico su temi della transizione ecologica e digitale. Non è un cambio di premier, è una rivoluzione. Gli effetti si vedranno sul lungo periodo, non nell’immediato». Il piano vaccini, però, anche con Draghi arranca. Il premier ha criticato l’arbitrarietà con cui si muovono alcune Regioni. Tanto che si parla di centralizzare la campagna sottraendola ai territori. «Ho perso un referendum e il posto a Palazzo Chigi per cambiare il titolo V e i poteri delle Regioni, si figuri se non sono d’accordo», dice Renzi. «Detto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo strappo di Italia Viva dal governo Conte 2 è stata una scelta «giustissima, non giusta», dice Matteodue mesi dopo in un’intervista al Messaggero. «Draghi significa recupero di autorevolezza in Europa, garanzia sui fondi del Recovery, un cambio della guardia su vaccini e Covid tra Arcuri e il generale Figliuolo, un approccio strategico su temi della transizione ecologica e digitale. Non è un cambio di premier, è una rivoluzione. Gli effetti si vedranno sul lungo periodo, non nell’immediato». Il piano vaccini, però, anche con Draghi arranca. Il premier ha criticato l’arbitrarietà con cui si muovono alcune Regioni. Tanto che si parla di centralizzare la campagna sottraendola ai territori. «Ho perso un referendum e il posto a Palazzo Chigi per cambiare il titolo V e i poteri delle Regioni, si figuri se non sono d’accordo», dice. «Detto ...

