Record studioso di Altobelli | meglio di Spillo A 88 anni ha appena conquistato 13 lauree

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nino Materi Il fenomeno un medico pugliese in pensione: "Di certo non mi fermo qui..." Quando in Spagna nel 1982 «segnava il terzo gol alla Germania incoronandosi con gli Azzurri (e gli italiani tutti) campione del mondo, il dottor Leonardoaveva già al muro una decina di trofei altrettanto prestigiosi:incorniciate, per la precisione. Una passione - quella per la cultura classica e scientifica - che fa di questo esemplare nostro connazionale lo studente più anziano (e plurititolato) del mondo., medico di base in pensione, ha infatti la bellezza di 88(ma ne dimostra molti meno, a riprova di come l'impegno sui libri mantenga giovani) e ben 13incorniciate: una bacheca accademica che presto si arricchirà di ...