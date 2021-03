“Prima a chi è più sfortunato di me”: l’ex minatore di 80 anni “cede” vaccino a 23enne malata (Di venerdì 26 marzo 2021) Catanzaro, 26 mar – Giuseppe Trapasso ha 85 anni: invalido di guerra ed ex minatore, è nella lista di chi dovrebbe avere la priorità nell’ottenere il vaccino. Eppure ha deciso di cedere il passo a chi è più giovane, si, ma sta peggio di lui: una malata oncologica di 23 anni. Giuseppe e il vaccino alla malata oncologica Grazie alla rinuncia di Giuseppe, una ragazza di 23 anni, paziente oncologica, ha potuto ottenere la Prima dose di vaccino. L’ottantatrenne Giuseppe, ex minatore, ha comunicato la propria decisione al medico curante: avrebbe rinunciato al vaccino dando la precedenza a chi ne aveva più bisogno. E grazie all’interessamento del suo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Catanzaro, 26 mar – Giuseppe Trapasso ha 85: invalido di guerra ed ex, è nella lista di chi dovrebbe avere la priorità nell’ottenere il. Eppure ha deciso dire il passo a chi è più giovane, si, ma sta peggio di lui: unaoncologica di 23. Giuseppe e ilallaoncologica Grazie alla rinuncia di Giuseppe, una ragazza di 23, paziente oncologica, ha potuto ottenere ladose di. L’ottantatrenne Giuseppe, ex, ha comunicato la propria decisione al medico curante: avrebbe rinunciato aldando la prenza a chi ne aveva più bisogno. E grazie all’interessamento del suo ...

