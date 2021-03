Più cattolici nel mondo: le stime del Vaticano (Di venerdì 26 marzo 2021) I Numeri divulgati emergono dall’ Annuario Pontificio 2021 e dall’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019 curati entrambi dall’ufficio di Statistica della Chiesa e pubblicati dalla Tipografia Vaticana. Proprio in questi giorni i volumi si possono trovare nelle librerie. Si tratta di 1 miliardo e 345 milioni di cattolici nel mondo al 31 dicembre 2019. La crescita registrata Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) I Numeri divulgati emergono dall’ Annuario Pontificio 2021 e dall’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019 curati entrambi dall’ufficio di Statistica della Chiesa e pubblicati dalla Tipografia Vaticana. Proprio in questi giorni i volumi si possono trovare nelle librerie. Si tratta di 1 miliardo e 345 milioni dinelal 31 dicembre 2019. La crescita registrata

Advertising

vaticannews_it : #25marzo Dal 2018, nel mondo, si contano 16 milioni di #cattolici in più. Il dato emerge dall’Annuario Pontificio 2… - sisarol : RT @VezzaroAndrea: 14 anni fa, il 26 marzo 2007, veniva a mancare Beniamino #Andreatta, economista e uomo politico tra i più stimolanti deg… - FarodiRoma : 16 milioni di cattolici e 271 preti in più (anche se calano i religiosi). I numeri in crescita della Chiesa in una… - ParoleTv2000 : RT @tg2000it: Cattolici nel mondo, più sacerdoti e diaconi permanenti ma meno #vocazioni @PierluigiVito @vinmorgante @Avvenire_Nei @agensi… - uffstampaTv2000 : RT @tg2000it: Cattolici nel mondo, più sacerdoti e diaconi permanenti ma meno #vocazioni @PierluigiVito @vinmorgante @Avvenire_Nei @agensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Più cattolici Al via il Festival della Vita Nascente in versione online Segno che i temi della natalità e della promozione della maternità non sono più solo sentiti dai cattolici, ma da deputati di ogni schieramento.

Abusi in Francia: lettera dei vescovi, "come voi, anche noi proviamo vergogna per la nostra Chiesa". "Imploriamo umilmente perdono" Si apre con questa frase choc la Lettera che i vescovi di Francia rivolgono ai cattolici del Paese ...rivolgono nella lettera un appello alle comunità cattoliche del paese perché non cadano mai più ...

Segno che i temi della natalità e della promozione della maternità non sonosolo sentiti dai, ma da deputati di ogni schieramento.Si apre con questa frase choc la Lettera che i vescovi di Francia rivolgono aidel Paese ...rivolgono nella lettera un appello alle comunità cattoliche del paese perché non cadano mai...