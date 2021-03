(Di venerdì 26 marzo 2021) E' stata una delle ultime bandiere del nostro calcio, Sergio, storico capitano del Chievo, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Sky Sport. L'ex attaccante di Aosta ha detto la sua sull'infinito Zlatan, leader del Milan: "Ibra ha giocato la metà delle partite che sono state disputate, ma il Milan ha fatto bene comunque - afferma- , ma la forza dello svedese non è solo quello che può dare in campo, ma quello che trasmette ai tanti giovani che dividono lo spogliatoio con lui. Se ci fossero undicinonresti mai, perché l'obiettivo di questi giocatore è vincere sempre e comunque. La suaaverlai calciatori - concludesul centravanti del Milan - ...

Pellissier: 'Tutti dovrebbero avere la determinazione di Ibrahimovic. Con lui non si perde mai'

