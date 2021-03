'Ounas? Crotone fa miracoli. Sa far male come seconda punta' (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI - "Questo è un campionato particolare, giocando senza pubblico prepari la partita e non sai ciò che può accadere. È un campionato molto difficile che si risolverà le ultime giornate" . Lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI - "Questo è un campionato particolare, giocando senza pubblico prepari la partita e non sai ciò che può accadere. È un campionato molto difficile che si risolverà le ultime giornate" . Lo ha ...

Advertising

zazoomblog : Ounas? Crotone fa miracoli. Sa far male come seconda punta - #Ounas? #Crotone #miracoli. #seconda - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL D.S. - Ursino: 'La gara contro il Napoli sarà molto difficile, ma ce la giochiamo, Ounas? L’ambiente di Crotone fa m… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL D.S. - Ursino: 'La gara contro il Napoli sarà molto difficile, ma ce la giochiamo, Ounas? L’ambiente di Crotone fa m… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL D.S. - Ursino: 'La gara contro il Napoli sarà molto difficile, ma ce la giochiamo, Ounas? L’ambiente di Crotone fa m… - cn1926it : Ursino, d.s. #Crotone: “#Ounas come seconda punta fa molto male. Col #Napoli non ci arrenderemo” -