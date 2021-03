Oscar 2021: l’Academy bandisce Zoom e scoppia la polemica (Di venerdì 26 marzo 2021) La cerimonia degli Oscar 2021 è al centro delle polemiche per la decisione dell’Academy di escludere il collegamento Zoom per chi non sarà fisicamente a Los Angeles La notte degli Oscar 2021 non sarà di certo come quella degli anni scorsi. Il prossimo 25 aprile la manifestazione subirà una serie di modifiche dovute alle restrizioni sanitarie. Quindi non ci sarà la classica sfilata di star sul red carpet e la platea sarà probabilmente semivuota. Ma nelle ultime ora, l’Academy è stata travolta dalle critiche per via di una scelta organizzativa. Dalla kermesse sarebbe stato escluso il collegamento via Zoom dei candidati e vincitori. Steven Soderbergh, Jesse Collins e Stacey Sher, i produttori della serata hanno dichiarato che non ci sarà un’opzione di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) La cerimonia degliè al centro delle polemiche per la decisione deldi escludere il collegamentoper chi non sarà fisicamente a Los Angeles La notte deglinon sarà di certo come quella degli anni scorsi. Il prossimo 25 aprile la manifestazione subirà una serie di modifiche dovute alle restrizioni sanitarie. Quindi non ci sarà la classica sfilata di star sul red carpet e la platea sarà probabilmente semivuota. Ma nelle ultime ora,è stata travolta dalle critiche per via di una scelta organizzativa. Dalla kermesse sarebbe stato escluso il collegamento viadei candidati e vincitori. Steven Soderbergh, Jesse Collins e Stacey Sher, i produttori della serata hanno dichiarato che non ci sarà un’opzione di ...

Advertising

repubblica : E' morto George Segal, l'attore americano vinse l'Oscar per 'Chi ha paura di Virginia Woolf' - Betaland_it : RT @betalandclover: Cresce l’attesa per gli #Oscar2021 del #25Aprile Intanto escono le #OscarNoms e i quotisti di #Betaland sono sicuri:… - betalandclover : Cresce l’attesa per gli #Oscar2021 del #25Aprile Intanto escono le #OscarNoms e i quotisti di #Betaland sono sicu… - _diana87 : Una gravidanza infinita XD Auguri a #EmmaStone che è diventata mamma ?? - soloversacexme : RT @DrApocalypse: 30 anni fa 'Sooner or Later' vinceva l'Oscar, con memorabile red carpet e live di #Madonna - video -