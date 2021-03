Operai Whirlpool di Napoli in presidio al Mise (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI – “Whirlpool in crisi, Jabil in crisi, Ast Terni in crisi, ArcelorMittal in crisi, Ferrosud in crisi”. È questo il contenuto di alcuni volantini stampati dagli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est ed esposti nel corso di un presidio di lavoratori davanti alla sede del Mise a Roma.Accompagnati dall’immancabile coro ‘Napoli non molla’ i dipendenti della multinazionale americana manifestano sotto la sede del ministero dello Sviluppo economico per tenere alta l’attenzione sulla loro vertenza e su tante altre simili che vedono a rischio i posti di lavoro di molti operai in Italia. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI – “Whirlpool in crisi, Jabil in crisi, Ast Terni in crisi, ArcelorMittal in crisi, Ferrosud in crisi”. È questo il contenuto di alcuni volantini stampati dagli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est ed esposti nel corso di un presidio di lavoratori davanti alla sede del Mise a Roma.Accompagnati dall’immancabile coro ‘Napoli non molla’ i dipendenti della multinazionale americana manifestano sotto la sede del ministero dello Sviluppo economico per tenere alta l’attenzione sulla loro vertenza e su tante altre simili che vedono a rischio i posti di lavoro di molti operai in Italia.

