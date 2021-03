MotoGP Qatar, Zarco commenta le prove: 'Non pensavo di andare così forte' (Di venerdì 26 marzo 2021) Johann Zarco ha piazzato la terza Ducati nella lista dei cronologici, per una quarta posizione finale . Nelle prove del Gran Premio Qatariote, il francese Pramac e la sua Desmosedici hanno anche ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) Johannha piazzato la terza Ducati nella lista dei cronologici, per una quarta posizione finale . Nelledel Gran Premioiote, il francese Pramac e la sua Desmosedici hanno anche ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Qatar MotoGP - GP Qatar Day 1: Lorenzo Savadori, 'La spalla sta reagendo bene' MotoGP GP Qatar Aprilia Gresini 2021 - Condizione fisica non ancora ottimale per Lorenzo Savadori nelle libere del Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di MotoGP. L'...

MotoGP - GP Qatar Day 1: Aleix Espargarò, 'Soddisfatto di questo inizio' MotoGP GP Qatar Aprilia Gresini 2021 - Inizio concreto per Aleix Espargarò sul tracciato di Losail, teatro del prossimo Gran Premio del Qatar di MotoGP. Dopo le ottime performance mostrate nei test, lo spagnolo è riuscito a raccogliere una serie di buone indicazioni in tutte le condizioni di gara, aspetto che fa ben sperare la squadra ...

Prove libere MotoGp Qatar 2021 oggi: Miller in testa nella seconda sessione QUOTIDIANO.NET MotoGP Qatar, Rossi: “Mi sento in forma, sto guidando bene” Il Dottore ha concluso il primo venerdì con i colori Petronas al nono posto, a mezzo secondo dalla Ducati di Jack Miller ...

MotoGP | GP Qatar Day 1: Francesco Bagnaia, “Ducati perfetta, ora tocca a me” Ducati MotoGP 2021 GP Qatar - Ottimo inizio in Qatar per Francesco Bagnaia, che domenica affronterà la prima gara da pilota ufficiale Ducati. Il #63 della casa di Borgo Panigale ha infatti ottenuto il ...

