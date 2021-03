MotoGP, GP Qatar 2021: venerdì di prove libere a Losail. Comincia la corsa per il titolo iridato (Di venerdì 26 marzo 2021) La lunga attesa è finita. Il Motomondiale torna finalmente protagonista dopo oltre quattro mesi di letargo con la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar 2021, round inaugurale della nuova stagione. Il Losail International Circuit, dopo aver ospitato l’unica finestra di test collettivi invernali, sarà teatro (nell’arco di 9 giorni) anche dei primi due weekend di gara del campionato MotoGP. Comincia quest’oggi dunque la lunga corsa per il titolo iridato, con l’obiettivo di succedere a Joan Mir nell’albo d’oro della classe regina. Lo spagnolo della Suzuki si presenta ai nastri di partenza come l’uomo da battere, almeno sulla carta, ma in realtà c’è grande incertezza a proposito dei possibili valori in ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) La lunga attesa è finita. Il Motomondiale torna finalmente protagonista dopo oltre quattro mesi di letargo con la prima giornata didel Gran Premio del, round inaugurale della nuova stagione. IlInternational Circuit, dopo aver ospitato l’unica finestra di test collettivi invernali, sarà teatro (nell’arco di 9 giorni) anche dei primi due weekend di gara del campionatoquest’oggi dunque la lungaper il, con l’obiettivo di succedere a Joan Mir nell’albo d’oro della classe regina. Lo spagnolo della Suzuki si presenta ai nastri di partenza come l’uomo da battere, almeno sulla carta, ma in realtà c’è grande incertezza a proposito dei possibili valori in ...

