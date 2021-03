Moto2 | GP Qatar 2021 | Marco Bezzecchi svetta nella FP1 | Di Giannantonio 3°

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Mondialeè incominciato con le prove libere 1 del GP del. Sul circuito di Losail, caratterizzato da temperature attorno ai 30 °C, i centauri hanno avuto a disposizione i primi 40 minuti di tempo per trovare il giusto feeling col tracciato e per iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Sarà però più importante la FP2, in programma alle ore 17.05, perché si disputerà in condizioni simili a quelle che i piloti troveranno nei momenti cruciali del weekend.ha firmato il miglior tempo. L’alfiere dello SKY Racing Team VR36 ha timbrato un interessante 2:00:305 nel corso del 12mo dei 15 giri portati al termine e ha messo subito in chiaro la sua caratura. Il 22enne, quarto in classifica generale lo scorso anno, ha preceduto di 16 millesimi il britannico Sam ...