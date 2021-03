Militare 22enne vittima di un incidente stradale: la dinamica (Di venerdì 26 marzo 2021) Un Militare 22enne si è fermato in autostrada per prestare soccorso a persone coinvolte in un altro incidente, quando è stato travolto e ucciso. incidente in A20, Militare travolto e ucciso mentre prestava soccorso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Unsi è fermato in autostrada per prestare soccorso a persone coinvolte in un altro, quando è stato travolto e ucciso.in A20,travolto e ucciso mentre prestava soccorso su Notizie.it.

Advertising

Silvergio2377 : RT @notizie36601426: #Incidente stradale in A20, militare 22enne travolto e ucciso mentre prestava soccorso - - notizie36601426 : #Incidente stradale in A20, militare 22enne travolto e ucciso mentre prestava soccorso - - TelemiaLaTv : Incidente in autostrada: militare 22enne travolto e ucciso mentre prestava soccorso - UNDMofficial : New post: Riccardo Maestrale, incidente stradale in A20: il militare 22enne muore mentre prestava soccorso - Nebrodinotizie : Riccardo Maestrale, giovane militare dell'Esercito di #Milazzo, ha perso la vita in un gravissimo incidente avvenut… -