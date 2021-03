Mahmood, Ghali e J-Ax sostengono Inside The Beat (Di venerdì 26 marzo 2021) Mahmood, Ghali e J-Ax sostengono il progetto Inside The Beat, Outside The Box dell’associazione 232aps destinato ai giovani delle periferie Altri artisti di rilievo hanno deciso di sostenere la campagna di crowdfunding per dare vita a “Inside The Beat, Outside The Box” che, proprio in questi giorni, ha raggiunto il suo obiettivo. Il progetto dell’associazione 232aps per prevenire… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 marzo 2021)e J-Axil progettoThe, Outside The Box dell’associazione 232aps destinato ai giovani delle periferie Altri artisti di rilievo hanno deciso di sostenere la campagna di crowdfunding per dare vita a “The, Outside The Box” che, proprio in questi giorni, ha raggiunto il suo obiettivo. Il progetto dell’associazione 232aps per prevenire… L'articolo Corriere Nazionale.

