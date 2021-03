M5S | ciclone Grillo | “I due mandati sono pilastro”

(Di venerdì 26 marzo 2021) L'”elevato” torna a parlare alle truppe parlamentari, e traccia la rotta: avanti con Giuseppe Conte (persona “meravigliosa”) e col progetto costruito insieme alla “sinistra intelligente”, guardando al 2050 e alla transizione ecologica, tema posto in cima all’agenda del nuovo Movimento 5 Stelle e che “deve entrare nelle scuole”; inoltre il limite dei 2resta e con la piattaforma Rousseau “si troverà un accordo”. Beppesi collega in videoconferenza con l’assemblea ‘virtuale’ dei deputati e senatori 5 Stelle: all’ordine del giorno proprio la transizione ecologica, con la presentazione del corso che lo scienziato Marco Morosini – amico di lunga data di– terrà nelle prossime settimane con gli eletti M5S. Il garante pentastellato è un fiume in piena e detta la nuova linea comunicativa: “Dovete essere curiosi e ...

... con la presentazione del corso che lo scienziato Marco Morosini - amico di lunga data di Grillo - terrà nelle prossime settimane con gli eletti. Io resterò sempre nel M5S se resta questo pilastro". Ma allo stesso tempo, apprende l'Adnkronos, Grillo tranquillizza: "Non abbandoneremo quelli che finiranno il secondo mandato". Per quanto riguarda ...